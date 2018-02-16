Bu ayın sonuna kadar transfer dönemi açık olan Çin'de, Ricardo Quaresma için olan ısrar devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce Shanghai Shenhua başta olmak üzere bazı Çin kulüpleri Beşiktaş'ın kapısını çalmış fakat siyah-beyazlı kulüp olumlu yanıt vermemişti.

İddiaya göre Çin ekipleri, transfer dönemi bitmeden Quaresma'yı transfer edebilmek için yarışa girdi. Bazı Çin ekiplerinin transfer görüşmesi için Beşiktaş Kulübü'ne randevu talebinde bulunduğu fakat bu taleplerin Fikret Orman tarafından henüz yanıtlanmadığı öne sürüldü.

34 yaşındaki Quaresma, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta 2 gol atıp 9 asist yaptı.