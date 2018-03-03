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“İlk O bana vurdu. Ben de ona vurduğumu kabul ediyorum ama niye yalnız ben atıldım?” diyen 34 yaşındaki futbolcunun, “Böyle çifte standart olmaz. İsmimi çıkardılar. Hep beni görüyorlar. En önemli maçlarda sahada olmayacağım” dediği öğrenildi. Öte yandan yıldız oyuncunun hışımla sahadan soyunma odasına girdiğinde su şişelerini tekmelediği ve terliklerini fırlattığı öğrenildi.