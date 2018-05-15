Ramazan ayı, İslam aleminde mübarek kabul edilen üç aylardan sonuncusu. Ramazan ayında tutulan oruçlar Müslümanlar için en önemli ibadetler arasında yer alıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayram'da kaç gün tatil var? İşte detaylar...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018
Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak. Gece ilk sahura kalkılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan takvime göre 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi ise 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü. Buna göre de 2018 yılının ilk orucu 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı ilk günü de 15 Haziran 2018 tarihine denk gelmekte. İkinci günü 16 Haziran ve üçüncü günü de 17 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olması bekleniyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Şahin, Ramazan ayının önemini şöyle anlatıyor:
"Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” Bu hadis-i şerif gösteriyor ki; Ramazan ayında iyi işler yapıp kötülüklerden sakınan mümine cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır. Oruç sayesinde nefsine hakim olup şeytana uymadığı için de, şeytanın eli kolu bağlanmış ve etkisiz hale gelmiş olur.
İnsanın yaşadığı her an, onun için sonsuzluğa açılan bir zaman parçası olmaya namzettir. İdrak ettiğimiz bu Ramazan-ı şerifin, bu anı, içinde saklamadığını kim bilebilir!
Ramazan Allah’ın rızasını kazanma kuşağıdır. Ramazanın her öğesi böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir. Oruçlar, beş vakit namazlar, teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler, sadakalar hepsi de birer sevap makinesi gibi işlerler. Uygulayıcılarını ebedi nimet ve mutluluklara eriştirirler."
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