Hurma, uzun açlık sonucu tatlı krizlerini bastıran harika bir yiyecek olmasının yanı sıra yüksek lif içeriği sebebiyle mide bağırsak sistemini de düzenler.

RAMAZAN TATLISI TARİFİ - UNSUZ, ŞEKERSİZ KEK MALZEMELER

200 gram hurma

1 tatlı kaşığı tarçın

2 gün kurusu

1/4 yerli muz

100 gram kabuksuz iç badem

100 gram kabuksuz Antep fıstığı

2 kuru kayısı

10 adet çekirdeği çıkarılmış kuru erik

1 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi

1 yemek kaşığı keçi boynuzu tozu

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı su

Ön Hazırlık:

Hurma, gün kurusu ve çiğ kuruyemişleri 15 dakika sıcak suda bekletiniz.

RAMAZAN TATLISI UNSUZ, ŞEKERSİZ KEK NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş hurma ve diğer meyvelerin, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin. Suyunu süzdürdüğünüz hurmaları, küçük parçalar halinde doğradıktan sonra rondoya alın.

Kabuksuz iç bademleri hurma parçalarıyla birlikte rondoda toz haline gelene kadar çekin. Hurma püresinin yoğunluğuna göre kıvamı ayarlamak için suyu ekleyin.

Suyunu süzdürdüğünüz kakao, keçi boynuzu tozu ve pekmezini katıp karıştırma işlemini rondoda sürdürün.

Kabuksuz Antep fıstıklarını ayrı bir yerde iri parçalar halinde çekin ya da havanda dövün. Tatlı harcına ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Geniş bir tepsi ya da kek kalıbının tabanını yağlı kâğıt ile kaplayıp şekil vererek 3-4 saat dolapta dinlendiriniz.

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