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İftar sonrası tatlı tüketimi: Ramazan ayında her gün iftar sonrasında tatlı tüketiminiz olursa kilo değeriniz düşecek ancak yağ oranınız artacaktır. Aynı zamanda diğer gün için kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize sebep olabilir. Şekerin sizi daha fazla acıktıracağını unutmayınız. Tatlı tüketmeniz gereken bir surumdaysanız gün aşırı sütlü ve az şekerli sütlaç, muhallebi veya sade dondurma tercih edebilirsiniz.