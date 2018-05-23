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Yetkililer, "Bölgede sıkıntılı bir ulaşım vardı. Yapılacak tünellerle kaliteli ve çok daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Bizler de işçi arkadaşlarımız da var gücümüzle tüm mesaimizi burada harcıyoruz" dedi