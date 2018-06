RB New York - Seattle Sounders düellosu

RB New York ve Seattle Sounders, 14 Haziran 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi RB New York 23 puanla 7. sırada, Seattle Sounders 11 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi RB New York, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Seattle Sounders, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 450. İddaa'da RB New York kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Seattle Sounders kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

RB New York önceki hafta Salt Lake mücadelesinde 2-1 yenildi.

Seattle Sounders ise RB New York karşılaşmasında 2-0 yenildi.

RB New York, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 3 gol yedi.

Seattle Sounders, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seattle Sounders 4 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.