Real Madrid: 2 - Espanyol: 0 (MAÇ SONUCU)

Real Madrid, Espanyol'u 2-0'la geçti ve derin bir nefes aldı.

Zirvenin uzağında kalan Real Madrid, 30. dakikada Isco'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Espanyol, bulduğu hızlı hücumlarla Real Madrid kalesini yokladı ama gol bulamadı. Maçta fişi çeken gol ise 71. dakikada Asensio'nun asistinde yine Isco'dan geldi ve mücadele 2-0 bitti. Bu 3 puanla birlikte puanını 14 yapan Real Madrid 5. sıraya yükseldi. Espanyol ise 14. sırada ve 8 puanda haftayı kapattı.

ESPANYOL'A KARŞI 100. ZAFER

Real Madrid, aldığı bu galibiyetle birlikte La Liga tarihinde Espanyol'u 100. kez mağlup etti.

REFERANDUMA BAYRAKLI TEPKİ

Barselona'da yapılan referanduma tepki gösteren Real Madridli taraftarlar, maçın seremonisinde İspanya bayrakları açtı ve referanduma tepkilerini bu şekilde dile getirdiler.

Real Madrid-Espanyol