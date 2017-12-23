La Liga'nın 17. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor... Ligin zirvesindeki Barcelona, bu sezon La Liga'da hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'e konuk oluyor...

REAL MADRID: 0 - BARCELONA: 3 (53' Luis Suarez, 64' Messi p., 90+3 Vidal)

(63. dakikada Dani Carvajal kırmızı kart gördü)



STAT: Santiago Bernabeu

SAAT: 15:00

YAYIN: BeIN Sports 2

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Benzema

YEDEKLER: Casilla, Nacho, Hernandez, Vasquez, Isco, Asensio, Bale

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Vermaelen, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Paulinho, Suarez, Messi

YEDEKLER: Cillessen, Semedo, Digne, Mascherano, Vidal, Gomes, Denis Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

MAÇIN RAKAMLARI

- İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Real Madrid evinde 2-0 kazandı.

- İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Real Madrid 5, Barcelona 4 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

- Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- İki takım şimdiye kadar 236 kez karşılaştı. Bu maçların 95'ini Real Madrid, 92'sini Barcelona kazandı. 49 maç ise berabere bitti.

- Real Madrid, bugün oynanacak karşılaşmada gol attığı takdirde, El Clasico tarihinde 400 gole ulaşan taraf olacak.

- Barcelona, ligde geçen 16 haftada 42 puanla lider konumunda ve en yakın takipçisi Atletico Madrid'e 6 puan fark atmış durumda.

- Real Madrid, ligde geçen 16 haftada 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

- Ligde Lionel Messi, attığı 14 golle gol krallığında lider olan isim.

- Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

- Barcelona, oynadığı son 5 maçta 15 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

- İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların - 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

1.5 MİLYAR EURO'LUK MAÇ

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşıyor.

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon euro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon euro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.

İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin euroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİ İSİM CRİSTİANO RONALDO

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon euro ile ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon euroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon euroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:

Oyuncu Piyasa değeri

Cristiano Ronaldo 100 milyon euro

Gareth Bale 80 milyon euro

Toni Kroos 70 milyon euro

Karim Benzema 60 milyon euro

Sergio Ramos 40 milyon euro

Luka Modric 40 milyon euro

Isco 40 milyon euro

Marcelo 38 milyon euro

Raphael Varane 35 milyon euro

Dani Carvajal 32 milyon euro

Casemiro 30 milyon euro

Marco Asensio 30 milyon euro

Mateo Kovacic 25 milyon euro

Theo Hernandez 20 milyon euro

Keylor Navas 18 milyon euro

Dani Ceballos 17 milyon euro

Nacho Fernandez 15 milyon euro

Lucas Vazquez 15 milyon euro

Jesus Vallejo 15 milyon euro

Marcos Llorente 15 milyon euro

Kiko Casilla 6 milyon euro

Borja Mayoral 2,5 milyon euro

Achraf Hakimi 300 bin euro

EN PAHALI İSİM LİONEL MESSİ

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon euroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon euroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon euro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon euroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon euro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon euroluk piyasa değerine sahip.

Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:

Oyuncu Piyasa değeri

Lionel Messi 120 milyon euro

Luis Suarez 90 milyon euro

Sergio Busquets 60 milyon euro

Ivan Rakitic 45 milyon euro

Gerard Pique 40 milyon euro

Ousmane Dembele 33 milyon euro

Jordi Alba 32 milyon euro

Samuel Umtiti 30 milyon euro

Marc-Andre ter Stegen 25 milyon euro

Sergi Roberto 25 milyon euro

Andre Gomes 25 milyon euro

Andres Iniesta 20 milyon euro

Paulinho 20 milyon euro

Nelson Semedo 20 milyon euro

Paco Alcacer 18 milyon euro

Denis Suarez 18 milyon euro

Lucas Digne 16 milyon euro

Arda Turan 15 milyon euro

Rafinha 15 milyon euro

Gerard Deulofeu 12 milyon euro

Jasper Cillessen 9 milyon euro

Javier Mascherano 8 milyon euro

Aleix Vidal 7,5 milyon euro

Thomas Vermaelen 3 milyon euro

MESSI AÇIK ARA ÖNDE

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.