La Liga'nın 17. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor... Ligin zirvesindeki Barcelona, bu sezon La Liga'da hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'e konuk oluyor...
REAL MADRID: 0 - BARCELONA: 3 (53' Luis Suarez, 64' Messi p., 90+3 Vidal)
(63. dakikada Dani Carvajal kırmızı kart gördü)
STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 15:00
YAYIN: BeIN Sports 2
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Benzema
YEDEKLER: Casilla, Nacho, Hernandez, Vasquez, Isco, Asensio, Bale
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Vermaelen, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Paulinho, Suarez, Messi
YEDEKLER: Cillessen, Semedo, Digne, Mascherano, Vidal, Gomes, Denis Suarez
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
MAÇIN RAKAMLARI
- İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Real Madrid evinde 2-0 kazandı.
- İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Real Madrid 5, Barcelona 4 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.
- Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- İki takım şimdiye kadar 236 kez karşılaştı. Bu maçların 95'ini Real Madrid, 92'sini Barcelona kazandı. 49 maç ise berabere bitti.
- Real Madrid, bugün oynanacak karşılaşmada gol attığı takdirde, El Clasico tarihinde 400 gole ulaşan taraf olacak.
- Barcelona, ligde geçen 16 haftada 42 puanla lider konumunda ve en yakın takipçisi Atletico Madrid'e 6 puan fark atmış durumda.
- Real Madrid, ligde geçen 16 haftada 31 puanla 4. sırada yer alıyor.
- Ligde Lionel Messi, attığı 14 golle gol krallığında lider olan isim.
- Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
- Barcelona, oynadığı son 5 maçta 15 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
- İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların - 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.
1.5 MİLYAR EURO'LUK MAÇ
Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşıyor.
Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon euro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon euro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.
İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin euroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.
EN DEĞERLİ İSİM CRİSTİANO RONALDO
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon euro ile ikinci sırada yer alıyor.
Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon euroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon euroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.
Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:
Oyuncu Piyasa değeri
Cristiano Ronaldo 100 milyon euro
Gareth Bale 80 milyon euro
Toni Kroos 70 milyon euro
Karim Benzema 60 milyon euro
Sergio Ramos 40 milyon euro
Luka Modric 40 milyon euro
Isco 40 milyon euro
Marcelo 38 milyon euro
Raphael Varane 35 milyon euro
Dani Carvajal 32 milyon euro
Casemiro 30 milyon euro
Marco Asensio 30 milyon euro
Mateo Kovacic 25 milyon euro
Theo Hernandez 20 milyon euro
Keylor Navas 18 milyon euro
Dani Ceballos 17 milyon euro
Nacho Fernandez 15 milyon euro
Lucas Vazquez 15 milyon euro
Jesus Vallejo 15 milyon euro
Marcos Llorente 15 milyon euro
Kiko Casilla 6 milyon euro
Borja Mayoral 2,5 milyon euro
Achraf Hakimi 300 bin euro
EN PAHALI İSİM LİONEL MESSİ
İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon euroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.
Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon euroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon euro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.
Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon euroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon euro değer biçiliyor.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon euroluk piyasa değerine sahip.
Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:
Oyuncu Piyasa değeri
Lionel Messi 120 milyon euro
Luis Suarez 90 milyon euro
Sergio Busquets 60 milyon euro
Ivan Rakitic 45 milyon euro
Gerard Pique 40 milyon euro
Ousmane Dembele 33 milyon euro
Jordi Alba 32 milyon euro
Samuel Umtiti 30 milyon euro
Marc-Andre ter Stegen 25 milyon euro
Sergi Roberto 25 milyon euro
Andre Gomes 25 milyon euro
Andres Iniesta 20 milyon euro
Paulinho 20 milyon euro
Nelson Semedo 20 milyon euro
Paco Alcacer 18 milyon euro
Denis Suarez 18 milyon euro
Lucas Digne 16 milyon euro
Arda Turan 15 milyon euro
Rafinha 15 milyon euro
Gerard Deulofeu 12 milyon euro
Jasper Cillessen 9 milyon euro
Javier Mascherano 8 milyon euro
Aleix Vidal 7,5 milyon euro
Thomas Vermaelen 3 milyon euro
MESSI AÇIK ARA ÖNDE
Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.
Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.
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