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İşte kararla ilgili söylenenler:

Cristiano Ronaldo: "Penaltı itirazını anlamıyorum. Neden Juventus bu kadar itiraz ediyor? Lucas topu aldı ve arkadan müdahale vardı. Çok sakindim, sadece penaltıyı düşündüm ve vuruşumu yaptım."