Real Madrid - Liverpool maç önü

Şampiyonlar Ligi Final maçında Real Madrid ile Liverpool, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Real Madrid son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Liverpool, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 100 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Madrid kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Liverpool sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Real Madrid önceki hafta Liverpool mücadelesinde 1-0 kazandı.

Liverpool ise Real Madrid karşılaşmasında 1-0 yenildi.