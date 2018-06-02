Zidane’ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için ilk aday olarak Mauricio Pochettino’yu belirleyen Real Madrid, Arjantinli menajerin tazminatı için 40 milyon Pound’u gözden çıkardı. Tottenham’ın başarılı hocası konuyla ilgili, “Tottenham’da çok mutluyum ama Real Madrid çok büyük bir kulüp. Eğer Real Madrid seni istiyorsa, tekliflerini dinlemek zorundasındır” dedi.

Bir hafta önce Tottenham olan sözleşmesini 2023'e kadar uzatan Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane'nin şok istifasından sonra Real Madrid'deki boş pozisyonun en çok konuşulan ismi durumunda.

Şu sıralar Barselona'da bulunan Arjantinli teknik adam, dedikodular hakkında "Real Madrid sizi aradığında, dinlemek zorundasınız." ifadelerini kullandı. Söylentileri savuşturan 46 yaşındaki teknik adam son olarak, "Tottenham ile uzun bir sözleşme imzaladım ve burada çok mutluyum." dedi.

Pochettino'nun Tottenham ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmede serbest kalır maddesinin olduğu iddia ediliyordu ancak detaylar ortaya çıkmaya başladıkça böyle bir durumun söz konusu olmadığı belli oldu.

2014 yılından bu yana Londra ekibinin başında olan Pochettino, "Tottenham'da mutluyum çünkü çalışmama izin veriyorlar ve birlikte büyüyoruz. Şu anda gelecek sezon için planlamaya odaklanmak ve söylenen her şeyden uzak durmak istiyorum. Bir sürü dedikodu ve bir sürü şey söylendi ancak Real Madrid'den haberim yok." diyerek transfer söylentilerine farklı bir boyut kazandırdı.

Üst üste 3. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan kısa bir süre sonra istifa eden Zidane hakkında da konuşan Pochettino, "Zidane'nin gidişine dair yorum yapmak istemiyorum ama yaptığı şey hiç şüphesiz çok büyükç Son zamanlarda hiç kimse Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir başarı yakalayamadı." dedi.