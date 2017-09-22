Real Madrid, Santos'un rekorunu kıramadı

Zinedine Zidane yönetiminde 59 yıl sonra La Liga ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaptığı geçen sezonu rüya gibi noktalayan Real Madrid, yeni sezonda ise adeta kabus gördü. Son olarak ligde Real Betis’e evinde 90’da yediği golle 1-0 kaybeden Madrid ekibi, bu yenilgiyle iki şok birden yaşadı. Barcelona’nın 5’te 5’le başlayıp 15 puan topladığı La Liga’da Real Madrid ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanda kaldı ve henüz 5. haftada şampiyonluk yolunda ezeli rakibinin 7 puan gerisine düştü.



PELE’Yİ GEÇEMEDİLER

Real Madrid, bir yandan da avucunun içinden kaçan üst üste gol atma rekorunun üzüntüsünü yaşıyor. Real Sociedad’ı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada Pele’li efsane Santos’un 1965’te yakaladığı 73 maçlık rekoru egale eden Madrid, gol atamadığı Real Betis mücadelesinde tek başına rekorun sahibi olma şansını kaçırdı.



SKANDALA RAMAK KALDI

Real Betis’in Real Madrid’i 1-0 yeniği maçta az kalsın büyük bir skandal yaşanıyordu. 72’de Zidane, Luka Modric’i oyundan alıp Borja Mayoral’i sahaya sürdü. Ancak Hırvat yıldız sahadan çıkmayı unuttu. Real’in sahada 12 kişi olduğunu fark eden hakem Mateu Lahoz, Zidane’ı uyardı. Modric de maç başlamadan kenara geldi.

MESSI = REAL MADRID

Real Madrid, Barça’nın süperstarı Messi ile aynı sayıda gol atabildi. Bu süreçte fileleri 9 kez havalandırabilen Eflatun-Beyazlılar, Arjantinli yıldızla ligde eşit sayıda (9) gol sevinci yaşadı.