Reggio Emilia: 74-Galatasaray Odeabank: 71

EuroCup’taki temsilcilerimizden Galatasaray Odeabank, B Grubunda konuk olduğu İtalyan ekibi Reggio Emilia’ya 74-71 yenilerek ikinci maçından da eli boş ayrıldı. Başa baş geçen karşılaşmanın ilk üç çeyreğinde rakibine oranla üstün gözüken Sarı-Kırmızılılar, final bölümünde yaptığı kritik hataların bedelini yenilgiyle ödedi. Dengeli geçen ilk çeyrek 18-18’lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci periyotta Hopson’ı devreye sokan Aslan soyunma odasına 36-31 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte savunmada sıkıntı yaşayan temsilcimiz, finale gidilirken farkın 1’e inmesini engelleyemedi: 52-53. Son periyotta Della Valle ve Reynolds’ı durdurmayı başaramayan G.Saray, mücadeleyi 74-71 kaybetti. darüşşafaka doludizgi n Kupa 2’deki diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise sahasında Hırvat ekibi Cedevita’yı 85-83 yenip A Grubu’nda 2’de 2 yaptı. Yeşil-Siyahlılar’da 23 sayı kaydeden Wilbekin galibiyette başrol oynadı.

Galatasaray Odeabank