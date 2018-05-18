Rennes - Montpellier sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Rennes, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Montpellier takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Rennes 57 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Montpellier 50 puanda ve 9. sırada. Rennes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Montpellier, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 301. İddaa'da Rennes kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Montpellier kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Rennes son haftadaki Monaco müsabasında 2-3 yenildi.

Montpellier, Angers karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Rennes, 20 gol attı ve 21 gol yedi.

Montpellier, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Montpellier, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.