Reyting sonuçları dün ekranlara gelen dizi ve programlar sonrası merak ediliyor. Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. 15 Nisan'da ezeli yarışta kim birinci oldu? İşte 15 Nisan reyting sonuçları...

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

1 SURVIVOR TV8 20:44 00:16 7,15 18,05 2 SAVASCI FOX TV 20:58 00:17 6,48 16,13 3 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:44 00:15 3,99 9,97 4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00 20:00 3,94 13,78 5 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 20:52 00:18 3,84 9,60 6 SAVASCI (OZET) FOX TV 20:00 20:58 3,60 9,52 7 JET SOSYETE STAR TV 20:24 23:18 3,46 8,22 8 SURVIVOR OZET TV8 19:11 20:44 3,10 9,09 9 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 20:00 20:43 3,05 8,35 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56 19:59 2,94 10,34

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