Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'un Beşiktaş Monaco maçı değerlendirmeleri

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"Beşiktaş rekor kırdı 3'te 3 yaptı ama öyle böyle yapmadı. Rekor 3'te 3 yapmak değil, 3. maçlar sonunda 'Beşiktaş 1. olunca diğer turda 2.'lerle mi oynayacak, kura mı var?' diye sormaktır."