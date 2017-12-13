Özellikle son zamanlarda Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle ilgi odağı olan kripto para birimlerinden birisi de Ripple. Vatandaşlar Ripple fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Ripple nedir? Ripple ne kadar? İşte Ripple fiyatları ve detaylar!

RİPPLE NEDİR?

Ripple, 2012 yılında piyasaya sürülmüştür. Ripple Transaction Protocol adı altında piyasaya sürülen Ripple'ın fiyatı günümümzde 9 milyar doların üzerindedir. Dünya genelinde kullanılan ödeme sistemlerine alternatif olarak piyasaya sürülen Ripple, bu konuda pek başarılı olamadı.

Ripple, internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolü. Ripple Labs tarafından geliştirilmiş sistemde dolar ve yen gibi gerçek para birimlerinin yanı sıra, bitcoin ve litecoin türünden ödemeler de gerçekleştirilebilmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

Günümüzde 1 Ripple 1.6291 Türk Lirası'na eşitti. Özellikle 10 Aralık tarihinden sonra hızlı bir çıkışa geçen Ripple, bu çıkışıyla son 5 ayın en yüksek çıkışına ulaşmıştır.

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Ripple nedir?

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