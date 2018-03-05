Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısı olsun, ikinci yarısı olsun, denge vardı. Hiçbir şey yoktu. Hatta hamle yaparken giren arkadaşlarla maçı kazanalım diye düşündük. Faul beklediğimiz anda gol yedik, beklemediğimiz bir anda. Bizimkiler pozisyona girse de değerlendiremedi, gol sıkıntımız var. Evimizde 4 maçta 1 gol attık, onu da Burak atmış, deplasmanlarda 4 gol attık, 3'ünü Burak atmış. Bugün de aynı şeyi yaşadık. Karşımızdaki takım son yılların en iyi takımlarından biri. Boş bırakırsınız, dikkat etmezseniz böyle cezayı yersiniz. Defansımızın daha dikkatli olması gerekiyordu."





Trabzonspor - Beşiktaş

















































Trabzonspor - Beşiktaş

"BU BENİM KURDUĞUM TAKIM DEĞİL"

"Biz bu takıma geldiğimizde belli bir şey gördük. Takımı aldıktan sonra da ilk yarı sonunda iyi bir yere getirdik ve bazı isteklerimiz oldu. Bu takım benim kurduğum bir takım değil ama bu bir mazeret de değil. Ancak takviye şart. Önce kulübümüz dedik ve bu kadroyla devam ettik. Şanssız başladık ve 5 beraberlik aldık, bunların 3 tanesini kazanmamız gerekiyordu. Penaltı kaçırdık, Göztepe maçı 5-0, 6-0 bitecekken berabere bitti, Konya maçının sonunda gol yedik. Şans bize gülmedi."