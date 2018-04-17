Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Çok ilginç bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, 3-1 öne geçtikleri maçta şanssızlıklar yaşadıklarını ve bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ankara'ya 3 puan hedefiyle geldiklerinin altını çizen Çalımbay, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve 2-0 üstünlükle soyunma odasına gittiklerini belirtti.

"Her şey gayet iyiydi." diyen Çalımbay, daha sonra yaşadıkları talihsizliklerle ilgili şöyle konuştu:

"İçeride hata yaptığımız şeyleri de arkadaşlarımıza söyledik. Sonra tam oyuna çıkarken Abdülkadir Ömür rahatsızlandı, mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Özellikle de kanatlarda. Pereira'ya orada şans verdik. Gayet iyi gidiyordu, üçüncü golümüzü de bulduk.

İkinci yarının ortalarında bu sefer Kucka... Şu an hastanede zaten, müşahede altına alındı. Onda büyük bir problem çıktı, Kucka'yı da çıkardık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. Rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu, kendisi söyledi. O da maalesef maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Sakatlığı kötüydü. Allah'tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan top olmadı."

Çalımbay, her şeye rağmen sahadan 3 puanla ayrılmaları gerektiğine işaret ederek, "Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yemememiz gereken kolay goller de yedik. Çok ilginç bir maç oldu. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Skor böyle olmaması gerekiyordu. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmeseydi buradan istediğimiz bir şekilde, belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık. Futbol içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi." yorumunu yaptı.