Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her şey istediğimiz gibi oldu. İki yarıda da iyi pozisyonlar yakaladık. Ön plana çıkan arkadaşlarımız oldu çok da iyi oynadılar. İlk defa kanatlardan iyi oynadık. Baştan sona iyi oynadık, ihtiyacımız olan üç puanı aldık. Puanın yanı sıra oyun da önemliydi."



"Benim durumum önemli değil. Kalırım, giderim, çalışırım, problem yok. Bana iki yıllık sözleşme teklif edildi, kabul etmedim. Önemli olan bu sezonu iyi bitirmek. Bu takımı zor bir yerde aldık, iyi yere getirdik. Beş maç üst üste berabere kaldık bu bizi etkiledi."



"5.'lik için bu maçı kazanmak önemliydi. 9 tane kritik maçımız var ve artık telafisi yok."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün maça çıkarken tek düşüncemiz galibiyetti. Alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. Belki de bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çok pozisyonlu bir maç oldu. Bizim çok pozisyonumuz vardı. Tabii ki galibiyet şu ortamda çok çok önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyetin anlamının daha büyük olması için de önümüzdeki hafta oynayacağımız Malatya maçı bizim için çok önemli ve kritik olacak. Şu anki tek gayemiz o maça kısa süre de olsa çok iyi hazırlanmak. O maçı da istediğimiz şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.