Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 8 haftasında, beklemedik saha sonuçlarının ardından Yanal ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Karadeniz ekibi, ligde yeniden yükselişe geçerken zirve için umutlarını arttırmıştı. Ligin ilk yarısında aldığı sonuçların ardından umutlarını ikinci yarıya taşıyan bordo-mavililer üst üste aldığı beraberlik ve mağlubiyetler sonrası yarışın gerisinde kalırken, Avrupa kupalarına katılma umutlarını ise sürdürdü.
YANAL 9 PUANLA 11. SIRADA BIRAKTI
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, takımı bıraktığında ise Trabzonspor 9 puan ile 11. sırada bulunuyordu ve lider ile arasında 13 puanlık fark vardı.
Trabzonspor'da Rıza Çalımbay döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer önemli bir çıkış yakaladı. İlk yarı sonunda Trabzonspor, 29 puan ile 7. sırada yer aldı ve lider ile arasında puan farkını 7'ye kadar indirerek, şampiyonluk umutlarını Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına taşımıştı. Ancak, bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı.
ÇALIMBAY YÜZDE 50'LİK ORTALAMA YAKALADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal'dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal, 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gole karşılık, kalesinde 32 gol gördü. Ersun Yanal, bu performansıyla yüzde 27.7'lik bir ortalama yakaladı.
Rıza Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Söz konusu dönemde Trabzonspor 28 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Çalımbay, bu grafik ile yüzde 50'lik bir galibiyet yüzdesi yakalayarak kendisinden önce görevde bulunan Ersun Yanal'ı solladı.
AVRUPA İÇİN UMUTLARINI TAŞIYOR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
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