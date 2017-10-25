Rıza Çalımbay: "Her şeyden önce iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Rıza Çalımbay, yaklaşan Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların kendileri için bir dezavantaj olduğuna dikkat çekerek, "Biz o maçı çevirecek güçte bir takımız. Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak şu oynadığımız temponun yüzde 100 üzerine çıkmamız gerekiyor. Onu da başarmamız gerekiyor. Hakikaten Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı" diye konuştu.
Bu galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bugün her şeyden önce iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün arkadaşlarım, herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Çorum Belediyesipor'u da iyi biliyorduk. Şu anda namağlup giden bir takım. İyi bir grafik çizen, iyi bir istikrar yakalamış takımdı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Bugün her açıdan hem defans hem forvet güzel bir şekilde oynadık ve iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
TOKUŞ: ''FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR''
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş ise, Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutladı. Maç öncesi futbolcuları daha dirençli ve dikkatli olmaları konusunda uyardığını anlatan Tokuş, "Erken yediğimiz bir gol ve ikinci golden sonra bir düşüş başladı. İkinci yarıda takıma müdahale etmemize rağmen, oyun değişiklikleri yapmamıza rağmen bir şekilde toparlayamadık. Futbolun içerisinde bunlar var. Bizim yolumuz uzun. Lig bizim için daha yeni başlıyor. Oynayacağımız zorlu bir maç var hafta sonu. İnşallah futbolcularımız kısa sürede toparlar, bizler yolumuza devam ederiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bizim yapmamız gereken mücadeleyi Trabzonspor yaptı. Biz de Trabzonspor gibi oynadık. Rahat oynadık. Lig takımı gibi oynadık. Onlar da 3. Lig takımı gibi oynadılar. Bu da onların işine saygısıdır. Kutluyorum. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.
3. Lig takımlarında futbolcuların 3 günde bir maç yaptığını ve takımların toparlanmalarının uzun süre aldığını anlatan Tokuş, "Cumartesi günü oynadığımız maçın yorgunluğunu çarşamba günü toparlayamadık. Süper Lig takımı ile 3. Lig takımı arasındaki fark bu. Bu fark bugün ortaya çıktı. İnşallah hafta sonuna toparlarız" dedi.
- trabzonspor
- Rıza çalımbay
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.