Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak ligde oynadığı üst üste 6. maçında da 3 puana uzanamadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonrasında açıklamalar yaptı ve sorunun gol olduğunu dile getirdi. Çalımbay maç sonunda yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Her şeyden önce iyi başladık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık, onları atmamız lazımdı. Başakşehir'i baskı altına almıştık, değerlendirmemiz lazımdı. Gol sıkıntımız var ancak bu sorun şimdinin sorunu değil, devre arasında da söylemiştim. Buraya geldiğimizde savunma problemimiz vardı, onu çözdük, golü çözemedik.

Golü sadece Burak'tan bekliyoruz, kanatların da daha aktif olması lazım. Beklemediğimiz bir anda gol yedik, Visca iyi orta açan bir oyuncu. Ona izin veriseniz asisti yapar. Golü de yersiniz, telafi edersiniz sorun değil. Sorun gol atamıyoruz.

Burada bir tane gerçek var, gol atmamız gerekiyor. İkinci yarıda kazanmak için her türlü riske de girdik ama olmadı. Mücadele konusunda elimizden geleni yaptık."