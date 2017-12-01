Rıza Kocaoğlu: Kadromuz çok iyi

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, diziyle ilgili aldığı geri dönüşlerden mutlu olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Çok iyi bir oyuncu kadromuz var” diye konuştu.



Rıza Kocaoğlu