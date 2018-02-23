Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında hafta sonu evinde Elazığspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da futbolcuların şampiyonluğa olan inancı ve takım içindeki uyumu dikkat çekiyor.



Yeşil mavili takımın oyuncuları Recep Niyaz ve Lincoln Henrique bu sene şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyorlar. Elazığspor maçı öncesi çalışmalarını sürdüren futbolcular basın mensuplarına antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.



RECEP NİYAZ: "LİGİ LİDER BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Sezonu lider olarak kapatacaklarına inandığını ifade eden genç oyuncu Recep Niyaz, hedeflerinin şampiyonluk yolunda artık puan kaybetmemek olduğunu söyledi. Niyaz ''Bizim için çok zor iki maç vardı. Bir tanesi Ankaragücü, diğeri de Balıkesir maçıydı. Bu maçlar bizim için önem arz ediyordu. Rakibimize avantaj sağlamamak için orada kazanmamız gerekiyordu. Çok şükür iyi mücadele ettik. Ankaragücü maçının ardından Balıkesir maçını da almamız gerekiyordu. Altınordu faciasından sonra tekrar içeride kazanmamız gerekiyordu. Taraftarımız önünde puan kaybetmek istemiyorduk ve maçı kazandık. Çok şükür gol atmak bana nasip oldu. İnşallah yolumuza hep emin adımlarla puan kaybetmeden devam ederiz. Nasip olursa lider olarak sezon sonuna kadar böyle gideceğimize inanıyorum'' dedi.



LİNCOLN HENRİQUE: "TAKIM BAŞARISINA ODAKLANIYORUM"

Takımın başarısına odaklanarak mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ise yaptığı açıklamada, ''Bu başarıyı kişisel bir şey olarak düşünmüyorum. Hep beraber liderlik mücadelesi verdik. Ne kadar antrenman yaparsak maçta sonucu o kadar görüyoruz. Takım başarısına odaklanıyorum ve mutlu oluyorum. Kulübün bana yaklaşım şekli çok iyi bundan çok mutlu oluyorum. Rize halkı beni dışarıda görünce sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Buda beni maçlarda ayrıca motive ediyor'' ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER