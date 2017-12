RoboCop'un çizeri türk sanatçı satış listelerini altüst etti

Yarı insan-yarı robot, RoboCop’un çizgi romanını hazırlayarak dünya çapında tanınan Türk çizer ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin, yeni projesi “Out of the Woods” ile dünya satış listelerine girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin, Yeni Zelandalı Brent Williams’ın kendi hayatından uyarladığı depresyon ve anksiyete öyküsü "Out of the Woods"un çizimini tamamladı.

Suluboya tekniğiyle 3 yıllık bir çalışmayla tamamlanan kitap, e-ticaret platformlarında ilgi görürken Londra’daki Çizgi Roman ve Karikatür Müzesi’nin arşivine girmeye de hak kazandı. Kendisine internet üzerinden ulaşan Brent Williams’ın depresyonla ilgili yazdığı kitap için çizim yapmasını teklif ettiğini anlatan Öztekin, “Çizimlerini yaptığım kitap 27 Eylül’de Yeni Zelanda’da çıkış yaptı. Pek çok ülkede de satışa sunuldu. Bundan sonraki hedefim artık bu topraklara ve bu tarihe ait bir şeyler yapmak” diye konuştu.