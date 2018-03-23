Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

Takvim'in haberinegöre; Sarı-Kırmızılı kulüple ilk resmi temas sağlandı. West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

Devre arasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi. Rodrigues'in fiyatını 18 milyon Euro olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon sonuna kadar Rodrigues'in fiyatının daha da artacağını düşünüyor. Özellikle Fatih Terim'in gelişinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor. Genç yıldız ligde 6 gole imza attı.

Başkan Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde Rodrigues için bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlediklerini söylemişti.