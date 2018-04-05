HT Magazin'de yer alan habere göre, sahibi olduğu çikolata dükkânını ziyaret eden oyuncu Rojda Demirer, çalışanlarıyla toplantı yapıp gün boyu mağazasında zaman geçirdi.

Bir ara basın mensuplarıyla sohbet eden Demirer, “Her şey yolunda çok şükür. Burada aile gibi olduk” dedi.