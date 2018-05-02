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ROMA - LIVERPOOL

STAT: Olimpico

SAAT: 21:45

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: Tivibu Spor 2

ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, El Shaarawy

YEDEKLER: Skorupski, Jesus, Cengiz Ünder, Gonalons, Peres, Gerson, Antonucci

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

YEDEKLER: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Ings, Solanke, Woodburn

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

Roma'da temsilcimiz Cengiz Ünder, maça yedek kulübesinde başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder'in formasını terlettiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere'nin Liverpool takımı'nı elemek için sahaya çıkacak.

İlk maçta deplasmanda aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından kendi sahasında tur için mücadele edecek Roma, çeyrek finalde gerçekleştirdiği mucizeyi yarı finalde de tekrarlamak hedefinde. İtalyan ekibi çeyrek finalde Barcelona'yı 4-1'in rövanşında kendi sahasında 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmış ve adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

SEAN COX UNUTULMADI

Başkent ekibinin oyuncuları, Liverpool'daki karşılaşma öncesi Roma taraftarları ile giriştiği kavgada ağır yaralanan ve halen komada olan 53 yaşındaki İngiliz Sean Cox'u da unutmadı. Romalı oyuncular antrenmana, Forza Sean (Dayan Sean) yazılı formalarla çıkarak, rakip takım taraftarına desteklerini ortaya koydu.

ROMA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, Liverpool'da yaşanan bu talihsiz olayın benzerinin tekrarlanmaması için Roma'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 5 bin Liverpool taraftarının kente gelmesi beklenirken, 1500'e yakın polisin maç günü görev yapacağı açıklandı.

Polis yetkilileri, Liverpool taraftarlarının hiçbir engelle karşılaşmayacağını, onların tarihi şehrin tadını çıkarmalarını sağlayacaklarını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasına karşın çok sayıda güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti.

Alınan tedbirler arasında kent merkezindeki dükkanların, 1 Mayıs akşamından maçın ertesi sabahına kadar dışarıya içki satışı da yasaklandı.

İLK FİNALİST REAL MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, evinde elde ettiği beraberliğin ardından şampiyonada üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Real Madrid'in rakibi, Roma ile Liverpool arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.