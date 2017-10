Roman Neustadter: ''Derbi için sabırsızlanıyoruz''

Kritik bir maç oynayacaklarını hatırlatan Neustadler, "Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Galatasaray maçının önemini vurgulayan Rus futbolcu, "Bu hafta sonu oynayacağımız derbi karşılaşması için çok büyük heyecan duyuyorum. Takım da aynı heyecanı yaşıyor. Sokağa çıktığınızda taraftarların gözlerinde de bu heyecanı görebiliyorsunuz. Onlar da bu derbinin önemini size hissettiriyorlar. Bu karşılaşmanın başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Çok çalışıyoruz ve umuyorum saha içinde en iyisini sergilemeyi başarırız" dedi.

''SADECE GALİBİYET''

Galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirten Neustadter, "Ligin şu anda lideri konumundalar ve bunu gayet iyi bir şekilde hepimiz biliyoruz. İyi oynayan bir takım ve yeni bir takım kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Özellikle de son karşılaşmada iyi bir performans sergilemeyi başardık. İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz, oradan." şeklinde konuştu.



''HOCAMIZ BİZE GÜVEN AŞILIYOR''

Saha içinde takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen Roman Neustadter, "Kendimi iyi hissediyorum. Ben her zaman takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Hocamız her geçen gün bize çok büyük güven aşılıyor. Gerek bana gerekse de takım arkadaşlarıma bu güveni hissettiriyor. Sezonun şu an için kendi açımdan gidişatından mutluyum. Umuyorum geçtiğimiz hafta başladığımız galibiyetleri sürdürebiliriz. Takım için en iyisi olsun, ben sadece bunu diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.