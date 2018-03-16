Rotalar yeniden Türkiye'ye döndü

Ortadoğu'daki gerginlikler sonrası küresel şirketlerin Doğu Akdeniz'i rotalarından çıkarmasıyla giderek azalan sefer sayıları geçen yıl 307 gemi ve 306 bin turiste kadar geriledi. Türkiye'de Kuşadası, İstanbul ve İzmir limanlarının domine ettiği sektörün tekrar canlanması için yürütülen tanıtım ve lobi çalışmaları, etkisini göstermeye başladı.
ABD merkezli kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC'nin 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line'ın 2018 sezonundan itibaren Kuşadası, Holland America Line'ın ise 2020 yılından itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklemesine karar verdiği açıklandı.
Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş yaptığı açıklamada, dünyada halen inşa sürece devam eden 70 kruvaziyer geminin bulunduğunu, bu gemilerin verimli ve şirketlere para kazandıran hatlarda kullanılacağını belirterek, bunun en önemli adayının da Doğu Akdeniz olduğuna işaret etti.
"ARTIK TOP BİZDE"
Kruvaziyer şirketlerinin bu nedenle yeni bir başlangıç yapma kararı aldığına dikkat çeken Demirtaş, "Elbette bu kararlar, hükümetimizin aldığı teşviklerden önce alınmıştı. Kruvaziyer şirketleriyle görüşerek açıklanan teşvikleri iyice anlatmamız, seferleri artırmalarını talep etmemiz gerekiyor. Devlet üzerine düşeni yaptı, artık top bizde" dedi.
İZTO olarak İzmir Limanı'na yanaşacak gemilere uyguladıkları ayakbastı ücretlerinin ödenmesi teşviğine devam etmek istediklerini dile getiren Demirtaş, bu desteğin 2019 sonuna kadar uzatılmasın planladıklarını aktardı.
Kruvaziyer turizmde sefer planlarının 2 yıl öncesinden yapıldığını, bu nedenle bugün alınan bir kararın etkisini ancak 2019'da gösterebileceğini anlatan Demirtaş, 2020 yılıyla birlikte Ege ve İstanbul limanlarının eski günlerine döneceğini vurguladı.
KUŞADASI'NA MÜJDELİ HABER
Türkiye'de en fazla kruvaziyer geminin yanaştığı liman olan Kuşadası Ege Port'un Genel Müdürü Aziz Güngör de 2018'de 140 seferle yaklaşık 120 bin turist beklediklerini, planlı gemilere ek olarak Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmalarının da 4 ek sefer düzenleme kararı aldığına işaret etti. Bu kararı eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul ettiklerini belirten Güngör, şöyle konuştu:
"2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarının deneme sefer sayılarının artacağını beklemekteyiz. Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises firmaları, 2019 için 8 ek sefer daha planlıyor. Bu sonuçlarla 2020 yılının, Kuşadası için 2016 yılı öncesine dönüş yılı olmasını bekliyoruz. 2016 yılı öncesinde Türkiye'ye sefer yapan tüm büyük gemi firmalarının geri geleceğinin müjdesini almış bulunuyoruz."
"GEMİLER DOLDU"
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı ve MSC Türkiye Koordinatörü Savaş Ercan da hükümetin verdiği desteğin bir süredir sıkıntı yaşayan acenteler için can suyu niteliğinde olduğunu bildirdi. Kruvaziyer işletici şirketlere yönelik teşviklerin de verilmesi gerektiğini ifade eden Ercan, "MSC olarak 2019'da 5 seferi Türkiye'ye geri döndürdük. Türkiye'den de yolcu almak için çalışma yapıyoruz. 2020 yılının kruvaziyer sektöründe çok parlak geçeceğini, eski günlere hızla dönüleceği inancındayım" dedi.
Önde gelen kruvaziyer gruplarının Türkiye temsilciliğini yürüten Karavan Turizm Genel Müdürü Gianluigi Baltazzi de Türkiye'deki turizm hareketliliğinin gemi seferlerindeki doluluğa yansıdığını, özellikle Yunanistan adaları ve Türkiye kıyılarını kapsayan turların dolduğunu, önümüzdeki süreçte bu hattın yeniden moda haline gelmesini beklediklerini kaydetti.
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