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İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçerek turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi Rusya, A Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır ile karşılaşıyor. Mısır, gruptaki ilk maçında son dakikada yediği golle Uruguay'a 1-0 mağlup olmuştu. A Grubu'nda Rusya ve Uruguay'ın 3'er puanı bulunurken, Mısır ve Suudi Arabistan henüz puanla tanışamadı.

RUSYA - MISIR

STAT: Saint Petersburg

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT 1

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

MISIR: El Shenawy, Abdelshafy, Hegazy, Gabr, Fathy; Hamed, Elneny, Trezeguet, Elsaid, Salah, Mohsen

TEKNİK DİREKTÖR: Hector Cuper

İLK RANDEVU

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

FIFA SIRALAMASINDA MISIR ÖNDE

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor. Dünya sıralamasında Mısır 45'inci, Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ise 70'inci basamakta bulunuyor.

RUSYA'NIN 11. DÜNYA KUPASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

MISIR'IN GALİBİYETİ YOK

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 7 gol gördü.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 25 Haziran (TSİ: 17.00): Uruguay-Rusya (Samara Arena - Samara)

>25 Haziran (TSİ: 17.00): Suudi Arabistan-Mısır (Volgograd Arena - Volgograd)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

RUSYA

Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Rusya Milli Takımı'nın turnuva öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Rusya Milli Takımı'nın kalesini 1992'den 2002'ye kadar koruyan Stanislav Cherchesov'un, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından teknik direktörlüğe getirildiği Rusya, Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazandı.

Milli takıma gelmeden önce Legia Varşova'yı Polonya liginde şampiyonluğa taşıyan Cherchesov yönetimindeki Rusya, Dünya Kupası'nın provası niteliğindeki 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda ile A Grubu'nda mücadele etti.

3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Rusya, 3 gol attığı ve 3 gol yediği gruptan çıkmayı başaramadı. 2018'de oynadığı hazırlık maçlarında Brezilya, Fransa ve Avusturya'ya yenilen Rusya, Türkiye'yle de berabere kaldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Sovyetler Birliği döneminde Lev Yashin, Igor Chislenko, Oleg Blokhin, Eduard Streltsov gibi futbolcuların sürüklediği ülkenin kalesini, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Igor Akinfeev koruyor.

Rusya'nın kadrosunda Fedor Smolov (Krasnodar), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Golovin (CSKA Moskova) ve Alan Dzagoev (CSKA Moskova) dikkati çekiyor.

Teknik direktör Cherchesov, Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan 38 yaşındaki Sergey Ignashevich ve 34 yaşındaki Yuri Zhirkov'un da tecrübeleriyle katkı yapmasını bekliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Rusya, 1991'de dağılan SSCB ismiyle Dünya Kupası'na 7 kez katıldı. Turnuvada ilk kez boy gösterdiği İsveç 1958'de çeyrek finale çıkan SSCB, 1962 ve 1970'de de aynı başarıyı tekrar etti.

En büyük başarısını ise İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda yakaladı. İtalya, Kuzey Kore ve Şili ile yarıştığı grubu lider bitirerek 2. tura yükselen SSCB, Macaristan'ı 2-1 ile geçerek adını ilk defa yarı finale yazdırdı. SSCB, yarı finalde Batı Almanya'ya, üçüncülük karşılaşmasında da Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde turnuvaya 3 kez (1994, 2002, 2014) katılabilen Rusya, üçünde de grup aşamasını geçemedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın ve SSCB'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

Rusya:

1994 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

SSCB:

1958 - Çeyrek final

1962 - Çeyrek final

1966 - 4'üncü

1970 - Çeyrek final

1982 - İkinci tur

1986 - Son 16 turu

1990 - Grup aşaması

MISIR

Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay ile A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Mısır Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Valencia ve Inter gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra 2011-2013 yıllarında da Orduspor'u çalıştıran Arjantinli Hector Cuper'in teknik direktörlüğünü yaptığı Mısır, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.

İki maçlık eleme usulü yapılan turda Çad ile eşleşen Mısır, deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini, evinde 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

E Grubu'nda Uganda, Gana ve Kongo ile mücadele eden "Firavunlar" lakaplı ekip, 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan topladı ve grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki 2 Dünya Kupası deneyiminde Abdulrahman Fevzi ve Hossam Hassan'ın akıllarda yer ettiği Mısır, bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Salah'a güveniyor.

Fakat UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlığı 3 hafta içinde atlatacağı açıklanan Salah'ın, Mısır'ın 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında takımdaki yerini alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, 5 golle de Afrika elemelerinin en skoreri oldu. Mısır, elemelerin 3. turunda Salah'ın gol attığı 4 maçı da kazandı.

Teknik direktör Cuper'in kadrosunda, Muhammed Elneny (Arsenal), Ramadan Sobhi (Stoke City), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ahmed Elmohamady'nin (Aston Villa) yanı sıra Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet de bulunuyor.

Mısırlı kaleci Essam al-Hadary de rekor için gün sayıyor. 45 yaşındaki al-Hadary, sahaya çıkması halinde "Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu" olacak. Rekoru, 43 yaşındayken Brezilya 2014'te oynayan Kolombiyalı file bekçisi Faryd Mondragon elinde tutuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1934'te düzenlenen 2. Dünya Kupası'nda Afrika kıtasını temsil eden ilk takım olan Mısır, sonraki turnuva tecrübesi için 1990'a kadar bekledi.

Turnuva tarihinde galibiyeti bulunmayan Mısır'ın ilk golü, 1934'te 4-2 yenildikleri Macaristan'a karşı Abdulrahman Fevzi'den geldi. "Firavunlar", ilk puanını ise 1990'da Hollanda ile 1-1 berabere kalarak aldı.

Dünya kupalarında 4 maç yapan Mısır, bu maçlardan 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Mısır, Dünya Kupası tarihi boyunca 3 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

Mısır'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1990 - Grup aşaması