Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı 28 kişilik aday kadrosunda Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de yer aldı.
Rusya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Rusya'nın aday kadrosu belirlendi.
Kadroya bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 42 maçta 5 gol kaydeden Neustaedter de çağrıldı.
Stanislav Cherchesov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Rusya Milli Takımı, 18 Mayıs'ta başkent Moskova'da toplanacak. Rusya, burada yapacağı çalışmaların ardından 20 Mayıs'ta Avusturya'ya gidecek. Rusya Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde 30 Mayıs'ta deplasmanda Avusturya ve 5 Haziran'da sahasında Türkiye ile hazırlık maçı yapacak.
Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrei Lunev (Zenit)
Defans: Roman Neustaedter (Fenerbahçe), Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Konstantin Raush (Dinamo Moskova), Andrey Semenov (Terek Grozny), Igor Smolnikov (Zenit), Mario Fernandez (CSKA Moskova)
Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Tashaev (Dinamo Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)
Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moskova)
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