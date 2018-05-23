Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Şam'daki Yermük kampının terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek başkentin tamamen rejimin kontrolüne girdiğini bildirdi. Rudskoy, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Filistinlilerin kaldığı mülteci kampı Yermük'ün teröristlerin Şam'daki son kalesi olduğunu anımsatan Rudskoy, kampın adeta diğer bölgelerden kaçan terör örgütü DEAŞ mensuplarının sığınağı haline geldiğini belirtti.

Rudskoy, kampın teröristlerden temizlenerek Suriye askeri birliklerinin kontrolüne girdiğini ifade etti.

Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'te gözlem noktalarını kurma işlemini tamamladığına da dikkati çeken Rudskoy, "Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran askerlerinin görev yaptığı sınır hatları boyunca gözlem noktası kurma çalışmaları tamamlandı. Rusya 10, Türkiye 12, İran ise 7 gözlem noktası kurdu. Bunlar hükümet birlikleri ile silahlı muhalifler arasındaki ateşkesi kontrol ediyorlar." dedi.

Rudskoy, gözlem noktaları arasında sürekli bağlantı olduğunu vurgulayarak, çatışmaları önlemek için tedbirler alındığını kaydetti.

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