A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul'da İran, İsviçre'de ise Tunus'la karşı karşıya gelen A Millilerimiz, 2018 Dünya Kupası'na ev sahibi olarak katılan Rusya'yla prova yapacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.



SON MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki ekip son olarak 31 Ağustos 2016'da Antalya Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya ilk kez, 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 266'sı özel geride kalan 559 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 130 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 736 gol attı, kalesinde 811 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 559 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

STAT: CSKA Arena

HAKEM: Ovidiu Hategan

SAAT: 19:00

YAYIN: S Sport

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 559 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCE, 11. MAÇINA ÇIKIYOR!

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 11. maçına Rusya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 6'sı özel 10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 17 gol gördü.

2018'DEKİ BEŞİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki beşinci hazırlık maçını oynayacak.

Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, son hazırlık maçında ise İsviçre'de Tunus ile 2-2 berabere kaldı.