Interfax ajansının haberine göre bu bilgiyi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcılarından Vladimir Kozhin verdi.



Türkiye, S-400 füzelerinin alımı için bir yıldan uzun süredir Rusya ile görüşmeler yapıyor. Washington ve bazı NATO müttefikleri, silahlar ittifakın savunma sistemlerine entegre edilemediği için, Türkiye'nin bu girişimini NATO'nun aşağılanması olarak yorumluyorlar.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki tarafın ilgili yetkililerin bu hafta bir araya gelerek anlaşmayı sonuçlandıracağını söylerken, Putin de Türkiye ile füzelerin kredi anlaşmasının yakında imzalanacağını söyledi.



İki lider dün Ankara'da görüştüler. Rusya'nın sağlayacağı finansmanın anlaşmanın tüm maliyetini karşılayıp karşılamayacağı sorusuna Kozhin, "Tamamını değil, kısmen" yanıtını verdi.



Kozhin, anlaşma konusunda, "Teknik sorular, faiz oranı görüşülüyor. Her şey maliye bakanlığında devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 22 Kasım'da Rusya'dan iki adet S-400 uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi tedarik edileceğini ve bir üçüncüsü için de opsiyon alınacağını söylemişti.



İlk sistemin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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