Gazete Habertürk'ün haberine göre; 2018 Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında ev sahibi Rusya ile deplasmanda karşılaşan Fransa, rakibini 3-1 mağlup etmişti. Dev turnuva öncesi Rusya’daki her gelişmeyi yakından takip eden FIFA, Rus taraftarların, top Dembele ve Pogba’ya geldiğinde ırkçı tezahüratlarda bulunması üzerine soruşturma açmaya karar verdi.

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