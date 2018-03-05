Rusya'ya meyve ve sebzede milyar dolar ihracat hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2016’da Türkiye’den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurduğu hatırlattı.

İki ülke arasında gelişen ilişkilerle birlikte 1 Kasım 2017'de domates ihracatına yasağın kalktığını ancak firma ve kota uygulamasına başlandığını dile getiren Seyyar, bu nedenle ihracatın beklendiği oranda artmadığını dile getirdi. Seyyar, Türkiye'nin bu süreçte yeni pazarlara atılım yaparak önemli başarılar elde ettiğine vurgu yaparak, özellikle Balkan ve Uzakdoğu ülkelerine ihracatta sevindirici gelişmeler yaşandığını belirtti.

Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo'nun ihracatçılara sağladığı özel indirimler sayesinde uzak noktalara da ihracatın arttığını aktaran Seyyar, Türk meyve sebzesini dünyanın bütün sofralarına sunmak için çalışmalarının devam ettiğine değindi.

"KISITLAMALARIN KALKMASI İŞARET FİŞEĞİDİR"

Kısıtlama ve yasaklara karşı olduklarını vurgulayan Seyyar, yeterli kriterleri sağlayan bütün firmaların ihracat yapması gerektiğini işaret etti.

Rıza Seyyar, Rusya'nın tüm ürünlerde ithalat kısıtlamalarını kaldırmasını beklediklerini ifade ederek, "Hatta geç kalındı bile diyebiliriz. En büyük pazarlarımızdan biri olan Rusya'da önceki yıllardaki ihracat rakamlarımızı yakalamak istiyoruz. Yasakların yavaş yavaş kalkıyor olması bunun önemli bir işaret fişeğidir. Kısıtlama ve kotaların kalkmasıyla bu ülkeye ihracatta milyar dolar sınırını aşabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'ya olan yaş meyve sebze ihracatı 2018'in ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 66 milyon dolardan 109 milyon dolara ulaştı. Yıllara göre bakıldığında ise Türkiye, Rusya'ya 2014'de 938 milyon dolar, 2015'de 877 milyon dolar, 2016'da 331 milyon dolar ve 2017'de 638 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, yaptığı açıklamada, Türkiye’den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini açıklamıştı.