Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberi... Sema-Engin Erkoçlar çiftinin Nil, Nur ve Gül adında üç kızı oldu. Türkiye, Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı.

Rüzgar Erkoçlar, ameliyattan sonra verdiği röportajda şunları söyledi:



"6 yaşındayken kendimi farklı hissediyordum. 14 yaşında 'Ben erkeğim' demeye başlamıştım. Dünyaya güzel bir kadın olarak geldim. Bu hem ödülüm hem lanetim oldu. Ben imalat hatasıydım. Doğuştan verilmiş biyolojik bedenden kurtulmak, özgürlüğüme kavuşmak istedim"



UZUN SÜRE İŞ BULAMADI

Rüzgar Erkoçlar, ameliyattan sonra çok zor günler yaşadı. Oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Yapımcılar Erkoçlar'a iş vermiyordu. Erkoçlar, önce kendini eve kapattı ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yaptı. Ama bir süre sonra zorluklar sona erdi.



Erkoçlar, Eylül 2015'te makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Erkoçlar, daha sonra setlere döndü, filmlerde oynadı ve özel defilelerde podyuma çıktı. Kulüplerde DJ'lik yapan Erkoçlar, "Bana evrenden yollanmış bir armağan" dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017'de evlendi.



KİM OLDUĞU ANLAŞILMADI

Rüzgar Erkoçlar'ın düğün fotoğraflarında bir erkek dikkati çekiyordu. O kişi her aile fotoğrafında vardı ama kim olduğu bilinmiyordu. Sosyal medya hesaplarına konan fotoğrafta, Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Alkoçlar, abla Nur Erkoçlar, anne Sema Erkoçlar etiketlenmişti ama o esrarengiz erkeğin ismi yoktu. Erkoçlar Ailesi’nin küçük kızları Gül ise ortada yoktu.

Araştırmalar sonucu; o esrarengiz erkeğin aslında Gül Erkoçlar olduğu ortaya çıktı. Gül, ağabeyi Rüzgar'dan bir süre sonra, aynı ameliyatı geçirmiş, biyolojik bedenden kurtulmak, erkek olmuş ve Görkem Batu adını almıştı.



Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar, şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. Görkem Batu Erkoçlar'ın bir de kız arkadaşı var.