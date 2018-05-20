Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1.5 yıllık sevgilisi makyöz Tuba Beyazoğlu ile Eylül 2017'de evlenmişti. Tuğba Erkoçlar'ın yakınlarına çok mutlu bir yuvası olduğunu söyleyip eşini övdüğü öğrenildi.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, Tuğba Erkoçlar, "Rüzgar düşünceli bir erkek. Empati yapmayı biliyor. Sürprizlerle dolu. Centilmen ve korumacı" diyormuş.

Rüzgar Erkoçlar ise ''Romantik bir kocayım'' diye konuştuğu söyleniyor.