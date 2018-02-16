Galatasaray'a 2015-16 sezonunun devre arasında Felipe Melo’nun boşluğunu doldurması için Kasımpaşa’dan transfer edilen Ryan Donk, iki sezon sonra kendisinden beklenen performansı sergilemeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçen sezonu Real Betis’te kiralık geçirdikten sonra Cimbom’a dönen ancak sezon başından beri hiç şans bulamayan Hollandalı ön libero, Fatih Terim’in gelişiyle birlikte küllerinden doğdu. İlk yarının son maçı olan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Fernando’nun boşluğunu iyi dolduran 32 yaşındaki oyuncu, gösterdiği çıkışla Terim’in de gözüne girdi.

TERİM’İN RESTİ ATEŞLEDİ

Tecrübeli hocanın “ya Kasımpaşa’dan tanıdığım Donk olacak, ya da ayrılacak” çıkışı sonrası idmanlarda gaza basan Donk, özellikle son Antalyaspor maçında başarılı bir futbol ortaya koymuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Donk, kaderini de kendisi çizecek. G.Saray’dan yıllık 1.5 milyon Euro alan Donk’la yeni sözleşme konusunda aceleci davranmayan Sarı-Kırmızılar’ın, deneyimli orta sahanın sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre karar vereceği öğrenildi.

FLORYA'YA BAHAR GELDİ

Süper Lig’de ağırladığı Antalya’yı 3-0’la geçerek 5 haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturan G.Saray’da yüzler gülüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde izin yapan Sarı-Kırmızılılar, dün işbaşı yaparken, oyuncuların çalışma boyunca bir hayli neşeli oldukları gözlendi.

GOMIS'E ÖZEL İZİN

Gomis’e özel izin Antalya karşısında 2 kez fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 17’ye çıkaran Bafetimbi Gomis, dün sabahki antrenmanda yer almadı. Ekstra izin verilen Fransız forvetin, akşam saatlerinde Florya’da bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

SEZON SONUNDA KONTRATI BİTECEKLER

■ Ryan Donk

■ Yasin Öztekin

■ Hakan Balta

■ Koray Günter

■ Latovlevici

■ Carrasso

■ Eray İşcan



KİRALIKLAR

■ Denayer

■ Nagatomo