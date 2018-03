Günlük hayatta saçlarınızı genelde at kuyruğu yapan biri misiniz, yoksa doğal bırakmayı tercih edenlerden mi? İşte günlük saç stiline göre karakter analizi...

1- Romantik, iyi kalpli ve sosyal biridir. Ayrıca kendine güveni tam ve kararlı yapıya sahip kısa saçlı kadınlar. Zamanını sevdikleriyle geçirmeyi çok severler...

2- Saçlarını genelde at kuyruğu yapan kişilerin dışarıdan güçlü gözükmelerine rağmen yumuşacık kalpleri vardır. Yaptığı her seçimden, verdiği her karardan gurur duyarlar... Hayattaki hedeflerini gerçekleştirirken biraz sabit fikirli ayrıca... Sıcacık kalpleri olduğunu bilen kişi sayısı oldukça azdır.

3- Örgü saç kullananlar nazik ruhlu ve yardımseverdir. Harika bir iletişimcidir, duygusal yanını keşfetmekten korkmaz. Sanatçı ruhlu olduklarını da es geçmemek lazım...

4- En küçük ayrıntıları bile dikkate alır. Ayrıca iş hayatlarında oldukça başarılıdır. Başkalarının düşüncesine çok önem vermelerine karşın, çevrelerini seçerken oldukça titiz davranırlar.

