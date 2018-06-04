Irak'ta yaşanan elektrik sıkıntılarına komşu iki ülkede doğan ve Irak topraklarına akan nehirlerin akışının durdurulmasının yol açtığını öne süren Sadr, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Beni destekledikleri ve referandum cephesi seçimde kazandığı için Irak halkı cezalandırılıyor. Taraftarlarımızın cezalandırılmasına sesiz kalmayacağız" ifadesini kullanarak tepki gösterdi. Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi, yaşanan su kirizi nedeniyle Ankara ile Tahran’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

BABA SADR'DAN KALAN MİRAS

Saddam Hüseyin sonrası Irak siyasetine yön veren en önemli figürlerden biri haline gelen Mukteda es-Sadr, 1973 yılında Necef’te dünyaya geldi. Sadr’ın babası Baas iktidarına karşı yürüttüğü muhalefetle tanınan ve 1999 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Ayetullah el-Uzma Muhammed Sadık es-Sadr’dır.[1] Muhammed Sadık es-Sadr Baas yönetimine karşı sessiz kalan Necef’te, havzayı yöneten Ayetullah Ali Sistani’yi açıktan eleştiren ender Şii din adamlarındandı. Baba Sadr’ı diğer Şii liderlerden ayıran en önemli husus milliyetçi duruşu ve yoksul Şiiler arasında kazanmış olduğu popülariteydi. Özellikle hutbelerinde ambargolar dolayısıyla Batı’ya yönelttiği sert eleştiriler ve yoksul Şiilere yönelik yardımları, onun elit Şii din adamlarının söylemlerinden umduğunu bulamayan fakir Şii kesim arasındaki takipçilerini artırmıştı. Mukteda es-Sadr da hızla mobilize olabilecek sadık takipçi kitlesini babasından devralmıştı.

Kardeşlerinin de aynı suikastta babasıyla birlikte hayatlarını kaybetmesi, Mukteda es-Sadr’ı babasının siyasi ve dini tek mirasçısı haline getirmiştir. Bir dönem Saddam Hüseyin’in istihbarat görevlileri tarafından gözaltında tutulan ve zararsız olduğuna kanaat getirildiği söylenen Sadr’ın nüfuzu, Baas hükümetinin düşmesinden sonra, ailesine sadık kitlelerin sayesinde hızla artmaya başladı. Saddam Hüseyin iktidarının düşmesinden memnunluk duyan Sadr’ın siyasi arenada dikkat çeken ilk tavrı ABD askerlerinin derhal Irak’ı terk etmesini istemesi ve işgale sessiz kalan Necef’i eleştirmek oldu.

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