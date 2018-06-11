Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden beri kemer sıkma politikası uyguladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, “Bu durum kamuoyunda çok farklı yansıtılıyor. UEFA ile anlaşmamız bitti ama devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Az ama yerinde transfer yapacağız. Evet, mali sıkıntılar olabilir ama durumumuz gayet iyi. ‘Beşiktaş batıyor’ gibi bir algı yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Diğer kulüpler ne kadar borçluysa Beşiktaş da o kadar borçlu, belki de daha az” dedi. Gelecek sezonki hedeflerden de bahseden Şafak Mahmutyazıcıoğlu “Şampiyonlar Ligi’nde yokuz ancak Avrupa Ligi’nde hedefimiz final. Ligde de yeniden şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

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