Safet Susic'ten

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, son 20 dakikayı 10 kişi oynamalarının rakipleri için avantaj olduğunu söyledi.

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada bir puanı hak ettiklerini belirtti.

Oyuncularının iyi mücadelesine rağmen yenilmelerine üzüldüğünü dile getiren Susic, "Son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik. Maçtan önce bildiğiniz gibi sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ligin de iyi takımlarından biriyle oynadık." diye konuştu.

"İdeal takımımızdan yoksun oynadık." diyen Susic, "Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar içi avantajdı." değerlendirmesinde bulundu.

Safet Susic

Aytemiz Alanyaspor