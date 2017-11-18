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Çekimlere ara verildiği sırada Vietnam’daki bir pazarda Banu Alkan ile karınlarının acıktığını ve tezgahta pişen tavuk sandıkları köpek etini yediklerini anlatan Soyman, "Dalgındım ve o sıra Banu, 'Şundan yiyelim mi, tavukmuş' dedi. Ben yedikten sonra fenalaştım. Köpek eti olduğunu söyleyince midem kalktı, hastanelik oldum” şeklinde konuştu.