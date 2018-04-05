Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki B.S.'ye menenjit teşhisi konularak Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. B.S.'nin ailesine ve okuldaki 31 öğrenci arkadaşına tedbir amaçlı ilaç tedavisine başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı konu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Tekirdağ ilinde menenjit salgını olduğuna yönelik haberler yer almıştır. Haberde adı geçen hastaya henüz tanı konulmamıştır. Tanı için laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. Hastanın mevcut durumuna yönelik gerekli koruma ve kontrol önlemleri alınmıştır.

Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Hastanın tedavisi halen hastanede devam etmektedir. Her ihtimale karşı hasta ile teması olduğu saptanan tüm kişilere koruyucu tedavi başlanmıştır.

Geçmiş yılların verilerine bakıldığında ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu yaşanmamıştır."

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