Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sağlık Ocağı'na gidecek olan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan olan Sağlık Ocağı çalışma saatleri bulunuyor. Sağlık Ocaklarının açılış kapanış saatleri hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yazımızda Sağlık Ocaklarının öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz...
Sağlık Ocağı; Mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda standart muayene, kontrol, ilaç yazdırma ve kan verme, tahlil verme gibi işlemler yapılmaktadır. Bu birimler devletin bir kuruluşu olup çalışma esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Sağlık Ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Kan alma, tahlil alma gibi işlemler hemşireler tarafından yapılmaktadır. Günümüzde Sağlık Ocakları, 2010 tarihinden itibaren aile hekimliği uygulaması kapsamında aile sağlığı merkezlerine dönüştürülmüştür ve herkesin bağlı olduğu bir Sağlık Ocağı oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar, Poliklinik'lere göre daha sınırlı hizmet vermektedirler.
Türkiye’de 6300 tane sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri açık olan aile sağlık merkezleri, Pazar günleri ise kapalıdır.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VERDİĞİ HİZMETLER:
- Hasta muayenesi
- Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme
- Hasta Sevk İşlemleri
- Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi
- Enjeksiyon-Pansuman
- Çeşitli Laboratuar Tetkikleri
- Acil Sağlık Hizmetleri
- Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri
- Aşılama Hizmetleri
- Aile Planlaması
- Küçük Cerrahi Müdahaleler
- Hasta Hakları Başvurularını Değerlendirme
- Organ Bağış bilgisi
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ LABORATUAR HİZMETLERİ
- Biyokimya
- Hematoloji
- Eliza-Hormon ve idrar tetkikleri yapılmaktadır. Tahlil sonuçları ortalama olarak 2 günde teslim alınabilmektedir.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
- Hap, Kondom dağıtımı
- Güvenli Cinsel İlişki Danışmanlığı
- Emzirme Danışmanlığı
- Beslenme Danışmanlığı
- Aşı Hizmetleri
- Persantil takibi (boy ve kilo )
- Gebelik Danışmanlığı ve beslenme
- Doğum Öncesi ve Sonrası Danışmanlık
- Lohusa Bakım ve İzlem hizmetleri verilmektedir.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ RAPOR HİZMETLERİ
- Evlilik raporu
- Ehliyet raporu
- İstirahat raporu
- İş göremezlik raporu
- İşe giriş raporu
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