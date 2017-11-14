Sahte bala son verecek olan tesis 10 milyon euro bütçe ile kuruluyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen yaklaşık 10 milyon euro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında yapımına başlanan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının inşaatı tamamlandı.

Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan tesis, gelişmiş cihazlarla donatılırken, tesisin arıcılık sektörüne de ivme kazandırması bekleniyor.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok bal üretilen illerinin başında gelen Ordu'da, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle bal analizi ve paketleme tesisinin kurulduğunu söyledi.

Proje kapsamında Ordu'ya 10 milyon euro bedelle kurulan tesiste deneme üretimlerine başladığını ifade eden Çiftçi, tesisin yakın bir zamanda açılarak sektörün hizmetinde olacağını vurguladı.

Yaklaşık 8 yıldan bu yana devam eden projede artık sona gelindiğini aktaran Çiftçi, 31 Aralık tarihine kadar da AB ile yaptıkları anlaşma gereği şirket kurulacağını ifade etti.

Çiftçi, 8 ildeki birliklerin desteğiyle kurulacak şirketle ilgili taslak sözleşmenin bakanlığa gönderildiğini belirterek, "Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında ilimizde kurulan bal analizi ve paketleme tesisi. arıcılık sektöründe çığır açacaktır. Bu proje kapsamında ballarımıza iyi bir marka oluşturacağız. En önemlisi insanların bala olan güveni artacak. Avrupa Birliği damgalı ballarımızı hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan pazarlayabileceğiz." diye konuştu.

Çiftçi, kurulan bal analizi ve paketleme tesisi sayesinde arıcıların rahat bir nefes alacağının altını çizdi.

BALA 'DAMGA' VURULACAK

Tesisin içerisinde yer alan laboratuvar sayesinde balda tağşiş ve taklidin ortadan kaldırılacağı bilgisini veren veren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Tesis analizi yapılan bala 'hakiki baldır' diye damgayı vurduğunda bunun Türkiye’de ve dünyada geçerliliği olacak. Böylelikle Türkiye'nin balları dünyaya daha kaliteli bir şekilde tanıtılmış olacak. Şundan eminiz ki bu tesisle birlikte balımız hak ettiği değere ulaşacaktır çünkü burası sahte balla gerçek balı birbirinden ayırt edebilecektir."

Çiftçi, uluslararası akreditasyona sahip tesiste arıcılık adına birçok işleminde yapılacağını da belirterek, "Bu tesiste sahte balların analizinin yanı sıra ham mum ve temel petek işleme ünitesi ile bal, polen, arı sütü ve propolis işleme üniteleri yapılacak, arı ürünleri krem, karışım, kapsül, draje gibi çeşitli şekillerde işlenecek." dedi.

TÜM TÜKETİCİLER TESİSTEN YARALANACAK

Tesis içerisinde yer alan analiz laboratuvarından sadece paydaş olan illerin değil, Türkiye'deki tüm arıcıların yararlanabileceği bilgisini de veren Çiftçi, "Arıcılarımız tarafından buraya getirilen ballar önce analiz edilecek daha sonra gerekli etiketlerinin eklenmesinin ardından kurulacak şirket aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki firmalara satılacak. Böylelikle arıcılarımızın pazarlama gibi bir sorunları da olmayacak." diye konuştu.

Akın Çiftçi, tesisin Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçen ve projeye her zaman sahip çıkan arıcılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak ise projenin hem ürün çeşitliliği hem de üretim açısından güvenilir bir proje olduğuna dikkati çekti.

Burada değerlendirilecek ürünlerde soru işaretinin bulunmayacağına değinen Konak, "Burada analizi gerçekleştirildikten sonra paketlenecek ürünlerin albenisi olacak. Aynı zamanda güvenilir olacak. Bu da mutlaka sektöre ayrı itici bir güç getirecektir. Bu anlamda da bir ilk olacağını düşünüyoruz. Bizler de heyecanla projenin faaliyete geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü

Arım Balım Peteğim Projesi

sahte bal nasıl anlaşılır

gerçek bal